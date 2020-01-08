Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Pegasus Havayolları da İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu

Öte yandan Pegasus Havayolları, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA