Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.

Putin, konuşmasında, "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor. Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa ekonomisine tesir edecek." ifadelerini kullandı.

Putin, şöyle devam etti:

"Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor"

Kaynak: AA