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Türkiye
DHA 20.12.2023 23:53

Otoparktaki 35 aracın camını kırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyenin açık otoparkında bulunan 35 aracın camı bir kişi tarafından kırıldı. Camları kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otoparktaki 35 aracın camını kırdı
[Fotograf: DHA]

Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık otoparkta meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi.

Otoparktaki 35 aracın camını kırdı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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