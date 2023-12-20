Otoparktaki 35 aracın camını kırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait açık otoparkta meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.