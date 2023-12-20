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Türkiye
AA 20.12.2023 19:37

Şişli'de taksi durağına ateş açan zanlı tutuklandı

Şişli'de seyir halindeki otomobilden taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş eden şüpheli tutuklandı.

Şişli'de taksi durağına ateş açan zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık'ta Gülbahar Mahallesi'ndeki bir taksi durağının kurşunlandığı ihbarının ardından inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.B.A'nın kullandığı aracın yerini tespit etti. Polisler, H.B.A'yı aracına binerken gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

Benzer suçlardan kaydı olan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

H.B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, olaya karıştığından şüphelenilen M.A, K.A, N.S. ve M.S'yi de aynı sokakta durdurdu. Şüpheli hareketleri üzerine zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Kurşunlamayla ilgilerinin olmadığı anlaşılan bu kişiler hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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