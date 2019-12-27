Dünyadaki en önemli sanayi alanlarından biri olan otomotiv sektöründe yatırımlar sadece ulaşım ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda yüksek katma değer yaratılmasını sağlıyor. Ve dijital çağ, değişimi de beraberinde getiriyor.

Toyota Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceyhan, "Çağırdığınızda aynı bir insan gibi kendi başına gelip durması gereken yerde duracak otomobiller, navigasyon sistemiyle çalışan istediğimiz yere bizi götürecek otomobiller, kaza yapmayan birbirini tanıyan otomobiller, arızasını kendisi bildiren otomobiller hep hayatımıza girecek ve artarak devam edecek." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp Tekin Ergenç, "Son 20 yılda dijital çağ ile birlikte elektroniğe dönüştü, bir bilgisayarı düşünün hızlı bir bilgisayarın arabanın artık ortasında olduğunu, düne kadar bunları konuşmuyorduk." ifadelerini kullandı.

Artık otomobillerde fosil yakıtlar yerini bataryalara bırakıyor.

Her geçen yıl bu araçları kullananların sayısı giderek artıyor.

"Dizel önümüzdeki yıllarda hayatımızdan tamamen çıkacak"

Ceyhan, önümüzdeki yıllarda hibrit otomobilin rahatlıkla hissedileceğini, dizel araçların da hayatımızdan tamamen çıkacağını söyledi.

Ergenç, "Önümüzdeki 15-20 yıl içinde ciddi elektriksel dönüşüm olduğu çok net gözüküyor. Hatta 2030’dan sonra çok daha hızlanacak bu süreç, bizim de dönüşmemiz gerektiği aşikar." şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründe baş aktörler Batı'da değil Doğu'da yer alıyor. Son 10 yılda üretimin ağırlığı Asya kıtasında. Yüzde 42 olan pay yüzde 55’e yükseldi.

Peki bu durum neden kaynaklanıyor?

Türkiye'nin dünyadaki payı artıyor

Ergenç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ürettiğini daha büyük bir katma değere dönüştüren bir Çin var dolayısıyla pazar o tarafa doğru kaydı. Dünyada üretilen normal arabaların yaklaşık 4’te 1'i Çin'de üretiliyor, ham madde orada, üreten orada, iş gücü orada." dedi.

Türkiye'nin de otomotiv ürünleri üretiminde dünyadaki payı günden günde artıyor.

Ceyhan, "Hem vergisel anlamda hem istihdam anlamında her iki tarafta da Türkiye’de 1970'lerde başlayıp bugüne kadar ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve büyük istihdam sağlayan bir sektör." dedi.

Ancak küresel ekonomideki belirsizlikler otomotiv sektörünü de etkiledi. Birleşme ve satın almaların devam etmesi bekleniyor.

Türkiye yerli aracını üretti

Dünya otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Türkiye, kendi yerli otomobilini yaptı.

Ergenç, "Çok zor bir arenaya girdiğimiz aşikar. Zor bir zamanlama çünkü sektör daraldı ama yeni trendlerle geldiğiniz zaman almak isteyenler olacaktır. Belki de bu noktada tam zamanı olabilir. Yeni bir dönüşümün tam ortasındayız." diye konuştu.

Yerli otomobil üretiminde teknolojik gelişmeler anahtar rol oynarken, istihdama da katkı sağlanıyor. Otomotiv sanayinin gelişmesi ekonomik büyümeyi de destekliyor.

Sektör temsilcileri üretim ve satışın artması için vergisel düzenlemeler talep ediyor.

Kamera: Abdulvahap Kartal