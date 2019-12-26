60 yıllık hayal gerçek oluyor. Türkiye'nin otomobili ilk kez yarın sahneye çıkacak.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu. Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına artık saatler kaldı.

Yeni paylaşımda ise yerli otomobilin logosu ortaya çıktı.

Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.

Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

[Yerli otomobil Türkiye yollarında]

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yapıldı. Yeni detayın bugün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.

Bu kapsamda TOGG dün de, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaşmıştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

Bakan Varank'tan 'lale' paylaşımı

Yerli otomobille ilgili 'lale' detayının belli olmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.

Yerli otomobil göz kırptı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Ayna detayı belli oldu

Önceki gün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını açıkladı.

Yerli otomobilin silüeti tanıtım davetiyesinde

Türkiye'nin yerli otomobilinin silüeti "TOOG Yeniliğe Yolculuk" davetiyesini süsledi.

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber