Elektrikli otomobile verilecek destek açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobilin üretileceği tesis Bursa'da kurulacak.

Gümrük vergisi alınmayacak

Tesiste 5 farklı modelde, yıllık 175 bin adet otomobil üretilecek.

Üretimde 300 nitelikli personel istihdam edilecek. Bunun yanı sıra 4 bin 323 ilave istihdam öngörülüyor. Yatırım tutarı ise 22 milyar Lira olarak planlanıyor.

Elektrikli otomobile yapılacak teşvikler dikkati çekti. Yerli elektrikli otomobilden Gümrük Vergisi alınmayacak.

KDV ve SGK Primi için de muafiyet getirildi. Üretilecek ilk 960 bin araç için gelir vergisi alınmayacak. İstihdam edilecek olan 300 nitelikli personel için de 5 yıl ücret desteği verilecek. Kullanılan kredilerde yüzde 80 oranında faiz indirimi yapılacak.

Göze çarpan diğer bir teşvik ise alım garantisi. Devlet Malzeme Ofisince 2035 yılı sonuna kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

Kaynak: TRT Haber