Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ÇED raporu ile ilgili konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden"

Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük. Tüm kuruluşlarımızın değerlendirmelerini aldık. 50'ye yakın kamu kurum ve kuruluşu bu toplantıda kurumlarını temsil ettiler.

"İBB imza attı, daha elemanonon ne yaptığının farkında değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz.

"Boğaz'dan Panama Kanalı'nın 4 katı gemi geçiyor"

Gemi trafiği azalsa dahi gemi hacimleri büyüyor, kaza riski artıyor. Boğaz'dan yılda geçen gemi sayısı Panama Kanalı'ndan 4 kat fazla.

"5 ayrı güzergah kıyaslandı, en doğrusu seçildi"

Proje için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir.

"İstanbul'un susuz kalacağı iddiası gerçek dışı"

İstanbul'un susuz kalacağı iddiası tamamen gerçek dışıdır. İstanbul'un su rezervine etkisi sadece yüzde 3. Yaptığımız Melen Çayı projesi ile kaybın 34 katı suyu İstanbul'a getireceğiz.

"Geçirimsiz tabaka ile kaplayacağız"

Yer altı sularına ve Terkos'a deniz suyu sızıntısı olacağına dair iddialar da gerçek dışıdır. Kanalın dibini geçirimsiz bir tabaka ile kaplayacağız.

"Küçükçekmece Gölü kıyısındaki tarihi yapılar yutulacak" iddiası asılsızdır.

"Depremi etkileyeceği iddiası bilimsellikten uzak"

Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler ÇED Raporu'nda kurgulanmıştır. İstanbul depremini etkileyeceği iddiası bilimsellikten uzaktır.

"25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsız"

- Kaynaklar en etkin ve yerinde kullanılarak bu proje yapılacaktır. 25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır, gerçek dışıdır ve kasıtlıdır. Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır.

"Çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküp"

Kanal inşaatından çıkacak hafriyat miktarı 1,15 milyar metreküp. Hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'daki döküm sahaları içerisinde değil.

Proje bölgesinde yoğun nüfus iddiası da yalandır.

Kanal İstanbul Projesi'nin animasyonu

Kaynak: TRT Haber