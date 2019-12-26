Hangi özelliklere sahip olacağı merakla beklenen yerli otomobilin görücüye çıkmasına 24 saatten kısa bir süre kaldı. Heyecan giderek artarken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) "Türkiye’nin Otomobili"nin içinden ilk fotoğrafı paylaştı.

Aracın iç mekan aydınlatması, dijital göstergeleri, dokunmatik kontrol ekranı ile deri ve spor koltuk gibi özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

TRT Haber, yerli otomobilin iç mekan fotoğrafını ve paylaşılan videoyu otomotiv sektörünün önemli isimlerine sordu. Konunun uzmanlarına göre paylaşılan fotoğraf günümüzü ve geleceği yakalayan bir otomobilin izlerini taşıyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, paylaşılan fotoğraflarda ilk dikkati çeken konunun geniş ve büyük ekranlar olduğunu belirterek, “Yeni nesil elektrikli araçlarda bunu görüyorduk. Yerli araçta da bunun kullanılması güzel ve önemli. İki farklı büyük ekran mevcut. Birisi klima ve diğer bazı özelliklerin kontrol edilebileceği ekran. Diğeri ise ön gösterge panelinde yer alan dijital ekran. Menzil, araç hızı ve diğer bazı bilgileri de buradan görebileceğiz” dedi.

[Gazeteci Emre Özpeynirci.]

Bilgilerin ön cama yansıması yüksek ihtimal

Aracın ön camına bilgiler yansıyabileceğini ifade eden Özpeynirci, şöyle devam etti:

“Head-up display’in farklı bir versiyonu ile karşılaşabiliriz. A sütunu olarak bilinen yerdeki ön camda aracın hızı ve menzili gibi bilgileri okuyabileceğiz. Fotoğraftan net olarak anladığımız bir diğer nokta da günümüz ve geleceği yakalayacak otomobiller için geri kalmayacak bir araç üretildiği. İç mekan oldukça modern ve gördüğümüz kadarıyla bu araçta hemen tüm teknolojiler var.

Burada bir noktanın altını çizmekte fayda var. Genelde ülkemizde SUV’lar 4X4 değil. Ancak bu araç 4 çeker ve tüm tekerler birbirinden bağımsız olarak pilleri şarj etme yeteneğine sahip. Paylaşılan videodan bunu görebiliyoruz.”

[Sinan Koç.]

Yeni trendlere ayak uydurmuş

Otopark.com sitesi kurucusu Sinan Koç da, iç mekan fotoğrafının oldukça yenilikçi olduğuna vurgu yaptı.

Yarınki araç tanıtımında bulunacaklarını ve şimdiden çok büyük heyecan duyduklarını anlatan Koç, “Yeni trendlere ayak uydurmuş bir aracın bizi beklediğini gördük. Son dönemlerde dünya genelindeki eğilime çok iyi ayak uydurmuş bir araçla karşılayacağız” şeklinde konuştu.

[Doğan Kabak.]

Diğer araçlara hiç benzemiyor

Araba testleri konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biri olan ve Youtube üzerinden yayınladığı videolarla tanınan Doğan Kabak da yerli otonun çok ciddi bir merak ve heyecana neden olduğunu söyledi.

“Eskiden insanlar bizi yolda durdurup fotoğraf çektirirdi, son 2 haftadır herkes yerli otomobili soruyor” diyen Kabak, “Fotoğraflar bize ‘yapılmış olmak için yapılmayan’ bir araç gösterdi. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Genelde yeni çıkan araçlar başka modellere benzetilir. Ancak bu araç hiçbir modele benzemiyor. Son derece özgün bir tasarım. Yurt dışında konsept tanıtımlarında genelde aracın içi yapılmaz, kapılar kitli bir şekilde medyaya tanıtılır. Ancak bizi yarın tüm yönleriyle tamamen hazır bir araç bekliyor. Deri direksiyon içindeki ahşap dahi düşünülmüş” ifadesini kullandı.

[Burak Ertem.]

Her şey olması gerektiği yerde

Youtube üzerinde yayınladıkları videolarla otomobilseverlerin ilgisini çeken Benzin TV’nin kurucusu Burak Ertem de “Mevcut modern otomobillerde ne varsa gördük ki bizim aracımızda da var” dedi. Ertem, “Motifler, havalandırmalar ve diğer detaylar oldukça şık. Olması gereken her şey yerli yerinde ve eksiksiz” diye konuştu.