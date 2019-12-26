Yerli otomobilden yeni fotoğraf26 Aralık 2019 Perşembe 14:30 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 14:38
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin Gebze'de yapılacak ön gösterimine saatler kaldı. Geri sayım sürerken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) "Türkiye’nin Otomobili"nin yeni bir fotoğrafını daha paylaştı.
60 yıllık hayal gerçek oluyor. Türkiye'nin otomobili ilk kez yarın sahneye çıkacak.
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.
Önce farları, sonra aynaları, daha sonra da lale figürlü panjurları belli olmuştu.
Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına artık saatler kaldı.
Heyecanla beklenen yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak.
Yarın tanıtılacak aracın 2022 yılında piyasada olması hedefleniyor. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf daha tanıtıma saatler kala paylaşıldı. TOGG'un #DoğuştanElektrikli etiketiyle paylaştığı animasyon görüntüde yerli otomobilin yürüyen aksanı ve batarya bölümü canlandırıldı.
Tam şarj #YeniliğeYolculuk#DoğuştanElektrikli#SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/n6iMZUSpOg— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Bu kapsamda TOGG dün, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.
Bakan Varank'tan 'lale' paylaşımı
Yerli otomobille ilgili 'lale' detayının belli olmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.
Yerli otomobil göz kırptı
TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.
Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) 23 Aralık 2019
Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/bwqxPRrHA5 pic.twitter.com/Xum4SygK3O
Ayna detayı belli oldu
Önceki gün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.
#YeniliğeYolculuk devam ediyor...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) 24 Aralık 2019
Geri sayımda son 3 gün!#AynalarYerliYerinde #TürkiyeninOtomobili #TOGG https://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/c3If1GJE4E
Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını açıkladı.
Yerli otomobilin silüeti tanıtım davetiyesinde
Türkiye'nin yerli otomobilinin silüeti "TOOG Yeniliğe Yolculuk" davetiyesini süsledi.
İlk fotoğrafı Bakan Varank paylaşmıştı
Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber