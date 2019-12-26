Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın piyasasında son fiyatlar26 Aralık 2019 Perşembe 14:07 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 14:12
Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 287 lira 45 kuruştan satışı ise 287 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 458 lira 63 kuruşken satış fiyatı 469 lira 11 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 26 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons altının fiyatı 1.500 doları geçmiş durumda.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.503,92 dolar
Satış: 1.504,54 dolar
Gram
Alış: 287,45 lira
Satış: 287,54 lira
Çeyrek
Alış: 458,63 lira
Satış: 469,11 lira
Yarım
Alış: 914,28 lira
Satış: 937,91 lira
Tam
Alış: 1.834,59 lira
Satış: 1.870,40 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.901,00 lira
Satış: 1.930,00 lira