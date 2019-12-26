Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın piyasasında son fiyatlar

26 Aralık 2019 Perşembe 14:07 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 14:12

Altında yükseliş sürüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.