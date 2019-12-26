İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulaması başlatmıştı. Bu yıl fuarın 3'üncüsü düzenleniyor.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bugün başlayan fuara, 30 büyükşehirde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılacağını söyledi.

İşveren ve iş arayanı sanal ortamda buluşturan fuarlara gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyeti aktaran Uzunkaya, "3. Sanal İstihdam Fuarı'na 30 büyükşehirde faaliyet gösteren 100'ü aşkın firma dahil olacak. Sanal fuarımıza katılacak firmalar, 2019 yılı sonuna kadar en fazla iş gücü talebinde bulunan firmalar arasından illerde belirlenen kontenjanlara göre seçilecek" dedi.

"Her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu"

Uzunkaya, bu fuarlarda geleneksel olarak düzenlenenlerden farklı olarak iş arayanların ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunulduğunu söyledi.

Fuarın her iki tarafa da zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştıran önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Uzunkaya, iş arayan vatandaşların "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar ile görüşmeler gerçekleştirebileceğini anlattı.

İlki 2-3 Mayıs'ta düzenlenen "Sanal İstihdam Fuarı" uygulamasının, ikincisinin 25-26 Eylül tarihlerinde yapıldığını belirten Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Fuarımızda, firmaların işe yerleştirme ve açık iş sayıları ile il müdürlüklerimizin tavsiyeleri dikkate alınarak, şehir ve bölgeyle sınırlı kalmaksızın 50 firma seçildi. Sanal fuar süresince, iş arayan vatandaşlarımız tarafından 60 bin 639 adet öz geçmiş firmalara iletildi. Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bin 248 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik."

Kaynak: AA