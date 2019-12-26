Çevre Kanunu kapsamında yıl sonuna kadar egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine yeni yıl itibarıyla 1895 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

1.5 milyon araç sahibi yaptırmadı

Çevre Kanunu gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Geçen yıl muayene yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 aracın yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 araç sahibi ise egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadı.

EGEDES aracılığıyla denetlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıl başında uygulamaya koyacağı EGEDES ile egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araçlar trafikte otomatik belirlenecek ve cezai işlem uygulanacak.

İl müdürlüklerine bağlı denetim araçlarına monte edilecek sistemle, ölçüm yaptıran araç sahipleri rahatsız edilmeden ve trafik aksatılmadan denetim işlemleri gerçekleştirilecek.1 Ocak 2020 itibarıyla uyarılara rağmen egzoz ölçümünü yaptırmayan araçlar tespit edilecek.

Yeni yıl itibarıyla Ankara'da uygulamaya konulacak sistem, 6 ay içerisinde Türkiyegenelinde hayata geçirilecek. EGEDES'in uygulamaya geçmesi ile ölçüm yaptırmayan araç sayısında önemli oranda düşüş sağlanması hedefleniyor. Hedefe ulaşıldığı takdirde motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinde özellikle büyük şehirlerde ciddi düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.