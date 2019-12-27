Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA