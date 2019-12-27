Türkiye
Kilis sisle kaplandı27 Aralık 2019 Cuma 08:58 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 08:57
Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
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