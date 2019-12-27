Türkiye

Kilis sisle kaplandı

27 Aralık 2019 Cuma 08:58 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 08:57

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.