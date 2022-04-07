Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilinin üzerine çıkıp minibüs şoförünü tekmeledi
Bursa'da yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsüyle minibüs sürücüsü arasında kavga çıktı. Otomobil sürücüsü, aracının tavanına çıkarak minibüs şoförünü tekmeledi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme attı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üzerinden indirildi. Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.
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