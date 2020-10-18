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Otomobilin yakıt tankından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri-Malatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu NarkotikSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 04:34
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