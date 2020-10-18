Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.