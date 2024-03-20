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Türkiye
DHA 20.03.2024 12:00

Otomobilin lastiğini patlatıp tamircide 270 bin lirasını çaldılar

Adana'da, bankadan 270 bin TL çeken esnafın aracının lastiğini patlatan, tamirciye kadar takip ettikleri araçtan parayı çalan şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Otomobilin lastiğini patlatıp tamircide 270 bin lirasını çaldılar

Olay, 18 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Ahmet O, caddedeki banka şubesine girip, hesabından 270 bin TL çekti. Poşete koyduğu parayla şubeden çıkan Ahmet O, otomobiline bindiğinde dışarıda bekleyen Hüseyin T, aracın arka lastiğini bıçakla patlattı.

Bir süre caddede ilerleyen Ahmet O, aracının lastiğinin patladığını fark edip yakındaki tamirciye gitti. Bu sırada Hüseyin T. ile yanındaki Ali A. ise Ahmet O'yu takip etti.

Ahmet O. aracından indiği sırada şüphelilerden Hüseyin T, yolcu kapısını el çabukluğuyla açıp, kapıların kilitlenmesinin önüne geçti. Ahmet O., tamirciyle konuşurken Ali A. ise ön koltuktaki para dolu poşeti çalıp kaçtı.

Paranın 236 bin 800 lirası bulundu

Aracına döndüğünde parasının çalındığını fark eden Ahmet O'nun ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklandıkları adresi belirledi. Polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi’ndeki adrese yaptığı baskında Hüseyin T. ile Ali A'yı gözaltına aldı. Hüseyin T'nin evinde, çalınan paranın 236 bin 800 lirası bulundu. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, "Parayı hiç harcamadık, poşette bu kadar vardı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Ali A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

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