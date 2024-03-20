Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.03.2024 11:52

"Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor

Mardin'de Suriye sınırında hudut karakollarında görevli Mehmetçik, elleri tetikte, gözleri hedefte 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

"Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor

Suriye sınırına yakın noktadaki karakollarda görevli Mehmetçik, kentte yaklaşık 150 kilometrelik sınır hattında konuşlu milli ve yerli teknolojilerle donatılan hudut karakollarında hem terörle hem de yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı sağlıyor.

Nusaybin ilçesinde Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında Mehmetçiğin bir gününe tanıklık etti.

"Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor

Sınır hattı 24 saat gözetim altında

Sınırı 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, milli ve yerli gelişmiş termal kamera, gece görüş dürbünü ve silahlarla vatan topraklarının güvenliğini sağlıyor.

Hem gözetleme kulelerinde hem de Görüntü İzleme Merkezi'nde sınır hattını kesintisiz izleyen askerler, hudut hattında meydana gelen olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

Sınır hattı boyunca yer altından geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla inceleme yapan "hudut kartalları" sınırdaki kaçakçılık olaylarına karşı da sürekli teyakkuz halinde.

"Hudut Kartalları" sınırda göz açtırmıyor

Eğitimlerle zinde kalan Mehmetçik, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görevini sürdürerek, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesi için tedbirler alıyor.

ETİKETLER
Sınır Güvenliği Mardin Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Burdur Gölü'nün kuruyan alanları ekstrem sporlara ev sahipliği yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
ABD'de bir müzede ziyaretçiler yapay zekayla oluşturulan "avatar gaziler"le sohbet edebilecek
13:07
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 700 kişi gözaltına alındı
13:18
Formula 1 sahası ihalesinde 'F1'i İstanbul'a getirme' şartı
13:10
Elektrikli otomobillerdeki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı
13:07
Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
12:49
BM: Kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze’ye giden insani yardımlar çok yetersiz
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ