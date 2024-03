Burdur Gölü'nün kuruyan alanları ekstrem sporlara ev sahipliği yapıyor

En dolu zamanlarını yaşadığı 1957 yılından itibaren yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle günden güne çekilen, neredeyse yarısından fazlasını kaybeden Burdur Gölü’nde suların çekildiği alan Burdurlu ekstrem sporculara ev sahipliği yapıyor.

Suların çekildiği yumuşak arazide yamaç paraşütü, enduro ve off-road sevdalıları, hafta sonları gönüllerince eğleniyor.

Hafta sonunu aileleriyle birlikte Burdur Gölü Halk Plajı’nda geçiren Burdurlu vatandaşlar da göl kenarında yapılan ekstrem sporları keyifle takip ediyorlar.

Burdur’da avukatlık yapan ve hafta içi adliye koridorlarında yaşadığı iş stresini Burdur Gölü kenarında off-road yaparak attığını dile getiren Ahmet Can, "Off-road sporuna pandemi döneminde başladım. Uzun süredir uğraşıyorum ve arkadaşlarla birlikte her hafta yapmaya çalışıyoruz. Biz grup olarak alışığız bu parkura ama bugün diğer gruplar ile birleşmemiz daha iyi oldu bizim için. Hem tanışmış olduk hem de farklı sporların birleşmesi bizim de diğer sporlara yönelmemize sebep olacaktır. Bu spor bize hafta içi yaşanan her şeyi unutturuyor, biraz işten kendi hayatımızdan kopuyoruz. Burada bambaşka bir dünya içerisine giriyoruz. Bahar geldikçe, yaz geldikçe bizim için daha keyifli oluyor. Çamurda daha iyi yapılıyor bu spor ama yazı özlüyoruz. Burdur Gölü her dönem, her mevsim bambaşka. Daha önce Göle Yas etkinliğinde aktif olarak görev almıştım. Göl için bir çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yok olup gidecek" dedi.