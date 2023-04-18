Otomobilin çarptığı motosikletteki 3 çocuk ağır yaralandı

Samsun-Sinop yolu üzerinde yaşanan kazada, Özcan E. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit N. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken üzerinde bulunan sürücü Yiğit N. ile kuzeni Ramazan N. ve arkadaşı Yasin G. savrularak metrelerce sürüklendi.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Ağır yaralanan çocuklar, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.