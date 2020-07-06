Adıyaman istikametinden Osmaniye istikametine giden Osman D. idaresindeki 34 PL 391 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyünde hayvanlarını otlattıktan sonra kara yolu üzerinde evine götüren Mehmet Çalışkan'a ait olan keçi sürüsü arasına daldı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralanırken, 21 keçi ve 1 kuzu olay yerinde telef oldu. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keçi sürüsüyle beraber kuzusunu otlatmaya gönderen ve kaza haberiyle olay yerine koşan 11 yaşındaki Nurullah Çalışkan, kuzusunun öldüğünü gördü.

Kuzusunun ve diğer keçilerin ölümüne üzülen küçük çocuk annesine, "Anne, kuzum öldü" diyerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.