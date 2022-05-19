Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 02:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobilin altında kalan çocuk sağ kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden arazi aracı geçti. Çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.
Arazi aracını kullanan sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, küçük çocuk bir anda aracın altına girdi.
Daha sonra da sağ-salim ayağa kalkarak diğer çocukların yanına gitti.
Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi.
Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:42
- 07:16
- 07:11
- 06:50
- 06:35
Sıradaki Haber
Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçitte su birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz