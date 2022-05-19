Olay, Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.

Arazi aracını kullanan sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, küçük çocuk bir anda aracın altına girdi.

Daha sonra da sağ-salim ayağa kalkarak diğer çocukların yanına gitti.

Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi.

Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü.