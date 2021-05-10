Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otomobile giren yılanı elleriyle çıkarttı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılanı, uzun uğraşlar sonucu bir kişi çıplak elle çıkarttı. Yılan daha sonra doğaya salınırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir personelinin otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Aracını temizlemek için motor kaputunu açtığında yılanı fark eden otomobil sahibi, yılanı çıkartmak için itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekipleri yılanı gizlendiği yerden çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ilçede yılanları çıplak elle yakaladığı bilinen Cuma Uzun ve Yunus Ede’ye bilgi verildi. Otomobilin motor kaputunu açan Uzun ve Ede, yılanı gizlendiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı.
Yunus Ede, yılanı kafasından tutarak gizlendiği yerden çekerek çıkarttı. Yaklaşık yarım metre uzunluğunda ki yılan zarar görmeden çıkartılarak bidona koyuldu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.
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