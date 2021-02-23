Kiri göstermiyor, çizikleri belli etmiyor.

Tercih sebepleri farklı olsa da otomotiv sektöründe beyaz renk revaçta.

Trafiğe kaydı yapılan her iki araçtan biri beyaz

Geçen yıl trafiğe 601 bin 205 yeni otomobil kaydedildi.

Beyaz renk tercihi, 281 bin 622 otomobil ile başı çekti. Yani 2020 yılında trafiğe kaydı yapılan neredeyse her iki araçtan birinin rengi beyaz oldu.

Beyaz rengin kusur gizleme özelliği otomobil tercihinde en önemli etkenlerden biri.

"Kir tutmuyor, sıcağı çekmiyor"

Otomobil Satış ve Pazarlama Sorumlusu İlker Yılmaz, "Hem kir hem de ufak tefek çizikleri belli etmiyor. Sıcak kaynaklı da güneşi yansıtma özelliği dolayısıyla daha çok beyaz tercih ediliyor. Beyaz renkli araçlarda lokal boya dediğimiz işlem daha kolay yapılabiliyor" dedi.

Beyaz ve gri en çok tercih edilen renkler

Beyaz renkli otomobilleri, yüzde 26 ile gri araçlar takip etti. Otomobil satışlarında ilgi gören diğer renkler ise sırasıyla mavi, kırmızı ve siyah oldu.