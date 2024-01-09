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Türkiye
TRT Haber-AA 09.01.2024 11:36

Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir otomobil, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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