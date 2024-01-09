Hamsi, palamuttan tahtını geri aldı

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi.

Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi. Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.

2022'de en çok palamut, 2023'te hamsi tüketildi

Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı. Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.

2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi. 2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.

Balık fiyatları

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti.

Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi.

Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavridin kilosu 31 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün Ortalama (Ton

Hamsi 25836

İstavrit 7305

Mezgit 2606

Çipura 2510

Palamut 2174

Levrek 1867

Lüfer 1494

Sardalya 1266

İthal uskumru 1070

Torik 1036

Tekir 943

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

Ürün Ortalama (kg/lira)

Böcek 972

Istakoz 966

Jumbo karides 494

Sinarit 478

Kalkan 458

İthal lahoz 452

Deniz levreği 434

Lüfer 404

Dülger 366

Lipsoz 342

