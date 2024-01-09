Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinde başlayacak rüzgar, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Kıyı Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Kıyı Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerde Antalya’nın özellikle doğu ilçelerinde Mersin ve Adana çevrelerinde salı günü için kuvvetli yağış bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle Muğla‘nın batı kıyı ilçelerinde ise 50 kg üzerine çıkacak. 70 kg’a varan miktarlarda yağış bekliyoruz" bilgisini verdi.

Marmara ve kuzey Ege kıyılarında iki gün boyunca saatte 80 km hıza varan poyraz fırtına bekleniyor.

Bugün ve yarın tüm yurtta yağış etkili olacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağacak.

Çelik: Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görecek ancak çarşamba günü yağışların artık iç ve doğu kesimlerinde tamamında karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesini bekliyoruz.

Hafta ortasından itibaren sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altına düşecek.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın karla karışık yağmur görülecek, sıcaklık 4 derece. İstanbul'da iki gün boyunca yağış var, sıcaklık 6 derece.İzmir’de bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 15 dereceye düşecek.