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Türkiye
AA 09.01.2024 10:51

Tırın dorsesinde yakalanan 24 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yakalanan göçmenler ekipler tarafından sınır dışı edilecek.

Tırın dorsesinde yakalanan 24 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede tır ile ona öncülük yaptığı belirlenen otomobili durduran ekipler, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 araçtaki 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenler, Bitlis İl Göç Müdürlüğü'nce sınır dışı edilecek.

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Bitlis Düzensiz Göçmenler
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