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Türkiye
AA 09.01.2024 10:45

Sahte otomobil sitesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı

Lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımını kopyalayarak kurdukları sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişiyi, 3 milyon 226 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Sahte otomobil sitesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonucu lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımı taklit edilerek kurulan site üzerinden 2 otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğini tespit etti.

Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin oluşturduğu sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi.

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