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Türkiye
AA 09.01.2024 10:35

Otobüs şoförü bayıldı, park halindeki 5 araç hasar aldı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförü baygınlık geçirdi. Otobüs park halindeki araçlara çarparak durabildi. Sürücü hafif yaralanırken 5 araçta hasar oluştu.

Otobüs şoförü bayıldı, park halindeki 5 araç hasar aldı

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.

Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.

Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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