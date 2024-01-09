Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.01.2024 10:11

Pamukkale'de paraşütçiler sıcak hava balonundan atladı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, sıcak hava balonlarından gerçekleştirilen paraşüt uçuşuna ev sahipliği yaptı.

Pamukkale'de paraşütçiler sıcak hava balonundan atladı
[Fotograf: AA]

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'de sıra dışı bir gösteri sunmak üzere bir araya gelen 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına bindi.

Balonlar yaklaşık 1500 metre irtifaya yükseldiğinde sırayla atlayışlarını yapan paraşütçüler, ören yeri çevresindeki arazilere indi.

Gökyüzünde süzülen paraşütçüler ve sıcak hava balonları ile travertenlerin gün doğumu manzarası, güzel bir görüntü oluşturdu.

Pamukkale'de paraşütçiler sıcak hava balonundan atladı

"220 gün balonla uçuş imkanı"

Etkinliği organize eden paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, Pamukkale'de ilk kez bir sıcak hava balonundan paraşütle atlayış gerçekleştirildiğini söyledi.

Pamukkale'deki hava şartlarının bu sporu gerçekleştirmeye uygun olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır üzerinde çalışıyorduk, bugün de atlayışlarımızı iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Balon gezilerine paraşütle atlama aktivitesi de eklenmiş oldu. Pamukkale bu konuda güvenli meteorolojik şartları olan bir yer. Burada hava şartları bize yılda 220 gün balonla uçuş imkanı sağlamakta, dolayısıyla 220 gün boyunca biz burada balondan paraşütle atlayış yapabiliriz. Bu Türkiye'de ve dünyada çok ender görülen bir şeydir."

Pamukkale'de paraşütçiler sıcak hava balonundan atladı

Paraşütçüler için beyaz travertenlerin üzerinde uçuş gerçekleştirmenin çok keyifli olduğunu aktaran Yıldız, paraşütçülerin bu aktiviteye ilgi göstereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bu tip atlayışların çok az yerden yapılabildiğini kaydeden Yıldız, "Çok farklı bir aktivite, paraşütle atlamayı sevenler tarafından kabul göreceğine eminim. Bu ekstrem sporlara giriyor, her yerde yapılması çok mümkün değil. En azından bir yükseklik kazandırılması gerekiyor. Burada da biz balonla bu yüksekliği çok kolay kazandırıyoruz ve buradan da güvenli bir şekilde uçuşu sağlıyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Masallar diyarı gibi"

Pilot Hasan Dökmetepelioğlu, dünyanın gözdesi olan Pamukkale'yi yukarıdan görüp atlayış gerçekleştirmenin eşsiz bir şey olduğunu söyledi.

Faruk Altındağ ise "Harika bir duyguydu, anlatılmaz yaşanır diyebiliriz. Pamukkale efsane bir yer, yukarıdan sanki masallar diyarı gibi." diye konuştu.

ETİKETLER
Pamukkale Denizli
Sıradaki Haber
Polis "oyuncu" kılığına girip kumarhanelere baskın yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Hamsi, palamuttan tahtını geri aldı
11:14
Zorla yerinden edilen İdlibliler kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz
11:13
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
11:07
Yargıtay dergisi Cumhuriyetin 100. yılına özel sayı çıkardı
11:03
Slovenya’da mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
11:04
Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar uyarısı
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
İdlib'de zorla yerinden edilen siviller kış şartlarının zorluğu karşısında çaresiz kalıyor
FOTO FOKUS
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla attı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ