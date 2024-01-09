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Türkiye
AA 09.01.2024 10:47

Hakem Meler'e yumruklu saldırı davasında ilk duruşma

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmada ara karar açıklandı.

Hakem Meler'e yumruklu saldırı davasında ilk duruşma

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin ile avukatları katıldı.

Davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı. Buna göre davanın 28 Şuba'a ertelenmesine, sanıklar ve müştekinin katılma zorunluluğu olmamasına karar verildi.

İddianameden

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

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