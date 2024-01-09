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Türkiye
AA 09.01.2024 10:49

Bursa'da bir eve yorgun mermi isabet etti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, çatıyı delip evin içine düştü.

Bursa'da bir eve yorgun mermi isabet etti
[Fotograf: AA]

Hakan Kılıç'a ait Karacaahmet Mahallesi’nde bulunan eve yorgun mermi isabet etti.

Sabah uyandıklarında evin oturma odasının tavanının delik olduğunu fark eden ev sahibi yerdeki mermi çekirdeğini gördü.

Kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan merminin ev sakinlerinin gece uyuduğu sırada tavanı delerek oturma odasına düştüğünü gören ev sahibi Hakan Kılıç, bu mermiyi atanın bulunmasını istedi.

Bursa'da bir eve yorgun mermi isabet etti

Kılıç, "Bu mermi bize veya çocuklarımın canına mal olabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz. Halkımızın biraz daha bilinçli ve sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz. Alacakları bir dakikalık keyfin, birilerinin canına mal olabileceğini düşünmelerini istiyoruz" dedi.

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