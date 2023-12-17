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Türkiye
DHA 17.12.2023 13:47

Otomobil tramvay yolundaki direğe çarparak ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü Zegrek hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Otomobil tramvay yolundaki direğe çarparak ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi’nde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Cihat Zegrek’in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.   

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