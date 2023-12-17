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Türkiye
DHA 17.12.2023 13:35

Kaldırımdan ilerleyen taksiciye para cezası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda taksiyle kaldırımda ilerleyen şoföre, bin 387 lira para cezası kesildi.

Kaldırımdan ilerleyen taksiciye para cezası
[Fotograf: DHA]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksinin şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi.

O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki göstermişti.

Görüntüler üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen taksi şoförüne 'Araçlarından sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek' maddesinden 951 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere, toplam bin 387 lira para cezası uygulandı.

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