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Otomobil tır dorsesinin altına girdi

Samsun’da otomobil park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı yan yolda dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü tırın dorsesine arkadan çarparak altına girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç., Songül E. ve Neslihan D. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler: tır, otomobil, kaza, dorse
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