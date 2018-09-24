Otomobil tır dorsesinin altına girdi

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı yan yolda dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü tırın dorsesine arkadan çarparak altına girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç., Songül E. ve Neslihan D. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA