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Türkiye
DHA 24.09.2023 09:11

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü

Elazığ-Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü.

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde meydana geldi.

Bingöl istikametine seyir halindeki Medeni Coşkun idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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