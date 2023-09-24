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Türkiye
İHA 24.09.2023 04:25

Kayseri'de düğün sonrası silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de düğün sonrası silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Mimsin Mahallesinde, birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı.

Kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D., kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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