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Türkiye
AA 02.12.2023 00:57

Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil, Yassıbağ mevkiinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Ö. ve yanındaki A.A. yaralandı. Mustafa Ö. ve A.A itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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