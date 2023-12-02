Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil, Yassıbağ mevkiinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Ö. ve yanındaki A.A. yaralandı. Mustafa Ö. ve A.A itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.