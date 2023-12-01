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Türkiye
AA 01.12.2023 20:30

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, arazinin bataklık olmasından dolayı araçlarla ilerleyemedi.

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın

Bunun üzerine alevlerin bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, yangına kürek ve çalılarla müdahale etti.

Yangının sazlığın orta kısımlarında çıkması nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çeken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Hakkari Yangın
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