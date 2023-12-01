Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.12.2023 20:18

14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 12 ve soruşturması ayrı dosyada devam eden 2 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.

14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
İsrail bugün Gazze'de 178 kişiyi katletti
21:11
Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
21:00
UNICEF: Gazze bugün yine çocuk olmak için en tehlikeli yer
20:35
Fransa'da 'Gazze'de barış' gösterisi yasaklandı
20:33
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
20:16
FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
AP önünde Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
AA kameramanı İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ