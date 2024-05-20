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Türkiye
AA 20.05.2024 22:51

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil dereye yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Ali T. idaresindeki otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şerife T'nin cenazesi, incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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