Türk Mutfağı Haftası: Ülkede ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek

Türkiye’nin eşsiz lezzetleri, mutfak kültürü dünyaya tanıtılacak.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde 'Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı' temasıyla bir program ve sergi düzenlenecek.

Etkinlikte, Türk mutfağının zenginliğini anlatan bir video gösterilecek.

Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğinin ve Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımalarına dikkat çekilecek.

Türk mutfağında sadece yemeklerin değil; kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı anlatılacak.

Programda; Türkiye’nin farklı bölgelerinin zengin mutfak kültürü konuklarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi ve dijital deneyim alanları da beğeniye sunulacak.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumları görülebilecek.

Bir ay boyunca ziyaret edilebilecek sergide, coğrafi işaretli ürünler de tanıtılacak.