Isparta'da Sanayi Mahallesi 3321. Sokak'ta, üzerinde anahtar bırakılan otomobil, bir şahıs tarafından çalındı.

İhbar üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, otomobilin Koçtepe yolunda görülmesi üzerine aracı takibe aldı.

Polisin ikazına rağmen kaçmaya devam eden şahıs, Mehmet Tönge Mahallesi istikametinden Çünür Mahallesi’ne oradan da yan yolu kullanarak Fatih Mahallesi’ne geçti.

Emniyet Müdürlüğü önüne gelen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina önündeki beton bariyerlere vurarak kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inen sürücü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. adli makamlara sevk edildi.

Otomobilin çalınması ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.