Haber Giriş: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılığına düğün konvoyu kamuflajı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan 3 araçta, 16 düzensiz göçmen yakalandı. Suriyeli 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.
Konvoyda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede 3 araçta 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Suriyeli SığınmacıSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:37
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