Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 27 bin 700, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 6 bin 300 kişi yaşamını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile arasında sadece bir yol bulunan Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayında da iftarda ezan sesinin hangi ilçeye ait olduğu konusunda ikilemde kalmış ve yanlışlıkla iftarlarını açmıştı.

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibarıyla iç içe bir yaşam süren Yerköy ile Çiçekdağı ilçelerini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Alışverişlerini diğer ilçede yapabiliyorlar

İki ilçe merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda.

Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyorlar.

Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla yapabiliyor.

Vatandaşların mahallelerinde karşılıklı bulunan çöp konteynerlerini dahi her ilçe belediyesi kendisi alıyor. Ayrıca Yerköy ilçesi, Çiçekdağı ilçesinden 2-3 derece daha sıcak oluyor.

Haber: Abdurrahman Doğan