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Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu
[Fotoğraf: AA]
Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.
İstanbul'dan Karabük'e gelen yolcu otobüsündeki aynı aileden 3 kişi yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ancak negatife döndüğünü belirtti.
Bunun üzerine 3 yolcu Eskipazar jandarma kontrol noktasında otobüsten indirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Yenice ilçesindeki evlerine gönderildi.
Otobüsteki diğer 6 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin ise Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde filyasyon ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Otobüste bulunan toplam 12 kişi ev izolasyonuna alındı.
Etiketler: Karabük istanbul otobüsü ev izolasyonu eskipazarSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:36
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