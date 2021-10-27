Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 175 numaralı Umuttepe-Körfez hattında görevli UlaşımPark şoförlerinden Engin Bekçi, durakta inmek isteyen yolcunun görme engelli olduğunu fark ederek yardım etmek için harekete geçti.

Durakta aracı durduran Bekçi, kadının yanına giderek inmesine yardım etti. Bekçi, yolcunun koluna girerek güvenle karşı kaldırıma geçmesini sağladı.

Yolculardan bazıları bu anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, bazıları ise araçtan inerken sürücüyü örnek davranışından dolayı tebrik etti.

"Evimizde misafirlerimize nasıl davranıyorsak öyle davranıyoruz"

Bekçi, bu gibi durumlarla gün içerisinde sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.

Tüm yolcuları misafirleri olarak kabul ettiklerini vurgulayan Bekçi, "Yolcularımız bizim var oluş sebebimizdir. Evimizde misafirlerimize nasıl davranıyorsak araçlarımızda da yolcularımıza öyle davranıyoruz. İnanın bu gibi durumlarda biz şoförlere büyük görev düşüyor. Bizler de görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeyi, yolcularımızı memnun etmeyi kendimize hedef edindik. Böylesine anlamlı bir hareket beni de çok memnun etti" sözlerini kullandı.

Bekçi'nin görme engelli kadına yardım etme anı, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.